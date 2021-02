Tobias och dottern Olivia sover utomhus – även i minusgrader

Svenskt friluftsliv har startat projektet Friluftslivets år och tanken med det är att försöka locka ut fler människor i naturen.

Arbetet förbereddes under 2020 och kommer under varje månad 2021 ha olika teman för att belysa friluftslivets olika delar. Under hela året kommer cirka 150 olika aktörer inom friluftsliv arrangera aktiviteter för att få fler att prova friluftsliv.

Vill inspirera

Tobias Hansson och hans dotter Olivia har anammat detta och kommer sova utomhus minst en gång i månaden under 2021.

– Jag hoppas på att kunna inspirera fler att börja spendera mer tid i naturen, säger Tobias.

Se klippet för att höra Tobias Hansson berätta mer om detta.