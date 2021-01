Nya siffror visar: Våld mot kvinnor har ökat under pandemin

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet har antalet anmälningar om kvinnomisshandel i hemmet ökat under 2020. När det gäller polisens Region Syd har anmälningarna ökat från 1 474 under 2019 till 2 161 under 2020.

I hela Sverige har man kunnat se att misshandelsbrott mot kvinnor har ökat med tre procent under 2020 jämfört med 2019.

Fler stödsamtal till kvinnojouren

Caroline Högfeldt Coucher är verksamhetsledare på Kvinnojouren Blenda i Växjö. Hon berättar att deras verksamhet har sett en ökning med stödkontakter under pandemiåret.

– Vi vet sedan tidigare att våldet ökar i tider av kris. När kvinnorna började spendera mer tid i hemmet så ökade också samtalen till oss.

Under perioden första april till sista juli 2020 var det 301 kvinnor som kontaktade kvinnojouren, det är mer än dubbelt så många jämfört med samma period 2019.

– Vi såg också att 85 nya enskilda stödkontakter hade tillkommit under den perioden, det är 32 fler än vad som tillkom under samma period 2019.

Förlorat andningshål

Varför våldet mot kvinnor har ökat under pandemin tror Caroline Högfeldt Coucher beror på att man har börjat spendera mer tid i hemmet.

– Många kvinnor har tidigare haft arbetet som ett slags andningshål, både om man själv åker till jobbet eller om mannen åker till jobbet. Nu när många har börjat jobba hemifrån så har det blivit en ökad utsatthet för dem som inte känner sig trygga i hemmet.