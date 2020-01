Brist på ovanliga blodgrupper i Kronoberg

Region Kronoberg har brist på blodgrupperna och A Rh− och 0 Rh−.

– Har man dessa blodgrupper är vi väldigt tacksamma om man hör av sig till oss. Blodlagret här på sjukhuset är en färskvara och det kan förändras dag för dag, säger Jimmy Holmberg, avdelningschef för Transfusionsmedicin på sjukhuset i Växjö.

– I Kalmar har vi god tillgång på alla blodgrupper just nu, konstaterar Kim Hägerström som är blodcentralsamordnare i Region Kalmar. Och vi har haft det bra under de stora helgerna också. Sen kan allt hända snabbt och läget förändras, men just nu är det bra.

Fler vill lämna blod

I Region Kalmar har man märkt en ökad tillströmning av blodgivare under de senaste månaderna.

– I november förra året kopplades alla blodgivningscentraler till Vårdguiden 1177. Och sen dess märker vi att fler kommer till oss, säger Kim Hägerström. Vi får fyra – fem nya blodgivare varje dag.

Det nya systemet gör att man kan anmäla sig och lämna sina uppgifter på ett säkert sätt via bank-id.