Västerviks sjukhus toppar nationell rankning

Allmäntjänstgöring, AT, är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning. Allmäntjänstgöringen omfattar minst 18 månader och läkaren kallas under denna tid AT-läkare.

Sedan 2000 har Sveriges Yngre Läkares Förening gjort en enkät och presenterat en ranking av AT-orterna. Den anses betydelsefull för vilken AT-ort man söker sig till.

I årets enkät är det sammanlagt 67 AT-orter som rankats av drygt 2 220 AT-läkare som svarat på frågorna.

Källa: Region Kalmar län