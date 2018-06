Växjökrog ställer in hårt kritiserad föreställning

Den 19 juli skulle Anton Magnusson, med sitt alter ego Mr Cool, medverka i en föreställning på en krog i Växjö. Via sociala medier meddelar nu krogen att de fått ta emot ”massiva protester” mot föreställningen, både via telefon och på internet, och att de därför har valt att ställa in uppträdandet. De skriver också att krogens anställda inte känner sig trygga med att hantera den situation som uppstått och att detta är en av anledningarna till beslutet.

Ilskan mot komikern Anton Magnusson kommer ur att författaren Elaine Eksvärd publicerade ett utdrag ur komikerns tre år gamla låt ”Knulla barn” på sociala medier.

Vill anordna debattkväll

Växjökrogen tar avstånd från innehållet i komikerns texter och menar att att ”varje frisk människa som läser eller lyssnar till texter av Anton Magnussons känner fullkomlig avsmak och tar allt avstånd från texternas explicita innehåll.” Samtidigt menar de att de vill lyfta frågan angående vilka effekter dylika texter kan få i verkligheten.

– Eventuellt kommer vi istället att arrangera en debattkväll där såväl besökare som kunniga inbjudna kan diskutera det som hände här i synnerhet och drev i sociala medier generellt, skriver Nils Hector från Kafé de luxe på krogens sociala medier.