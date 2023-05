Vill ha folkomröstning om nya sjukhuset i Växjö- startar namninsamling

– Det är bråttom, den slutliga prislappen har bara växt och växt på sistone, säger Järda Blix, ordförande i föreningen Växjö forum som driver namninsamlingen.

De vill att pengar ska gå till primärvården och ökad läkartäthet istället för ett nytt sjukhus.

– Men det handlar också om Växjös centrum som är ett viktigt besöksmål och dit personal lätt kan cykla till jobbet, säger Järda Blix.

Det nuvarande sjukhuset i Växjö ligger i centrum och där vill alltså föreningen att det blir kvar.

Kommer att krävas 16 000 namnunderskrifter

För att få till en lokal folkomröstning måste först och främst tio procent av de röstberättigade till regionvalet skriva under. Nu har föreningen som driver namninsamlingen ett halvår på sig att samla in nästan 16 000 namn i Kronobergs län. Underskrifterna ska samlas in på papper och inte digitalt, enligt SKR.

Tanken är att insamlingen också ska ske på andra orter i Kronobergs län.

Om föreningen lyckas samla in namnunderskrifter krävs sedan även ett beslut i regionfullmäktige för att få till en rådgörande folkomröstning,

– Vi vill fortsätta skapa diskussion i frågan fast än planen är gällande och det finns ett beslut i regionfullmäktige att man ska bygga, men det ska tas ett beslut till och man håller på att projektera nu och påbörjar bygget, och vi ser att det är en oroande kostnadsutveckling, säger Järda Blix.