Villabrand utanför Oskarshamn – stor spridningsrisk

Vid 19.20-tiden fick polisen larm om en kraftig villabrand i Påskallavik utanför Oskarshamn. Polis, räddningstjänst och ambulans är på plats och branden är inte under kontroll. Polisen rapporterar också om en kraftig rökutveckling över samhället.

– Räddningstjänsten håller just nu på med utvändig släckning och en kontrollerad avbränning. Alltså att de låter huset brinna ner under ordnade former och ser till att det inte sprider sig till närliggande byggnader, säger Rickard Lundqvist.



Enligt polisen misstänks branden ha startat i en bastu. Huset ska ha tömts på människor innan branden tog fart och Kustvägen, som är den stora genomfartsleden i Påskallavik ska vara helt avstängd för trafik under släckningsarbetet.