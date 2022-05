Vittne gav alibi åt mordmisstänkt – så var onsdagens rättegångsdag

Redan under tingsrättsförhören under tisdagen berättade ett vittne att han varit tillsammans med 18-åringen vid tiden för mordet, vilket i så fall skulle ge 18-åringen alibi. Under onsdagen upprepades detta när ytterligare en kompis vittnade att han var tillsammans med 18-åringen vid tiden för mordet.

Detta har de inte sagt i polisförhör, men 18-åringens advokat blev inte förvånad.

– Det här har min huvudman hävdat hela tiden, säger Rickard Sjöström som företräder 18-åringen till SVT.

I klippet kan du höra vår reporter på plats Ida Andersson summera vittnesmålen och dagen i rättsalen.

Kortfattat vittnesmål

Det var Rickard Sjöström som kallat onsdagens vittne och advokaten frågade bland annat om varför han inte berättat detta vid de tidigare polisförhören. Han fick ett mycket kort svar:

– Nu är jag kallad som vittne.

När åklagaren ställde samma fråga och påpekade att han hade kunnat fria sin kompis med de här uppgifterna, var han ännu mer kortfattad.

– Jag vet inte, svarade han bara kort.

Sparsam med kommentarer om vittnesmålen

När rättegången avslutas på fredag med kommer frågan om 18-åringens alibi sannolikt att tas upp i hans advokats slutplädering. Men i nuläget är han sparsam med kommentarer.

Under onsdagen, som var den fjärde rättegångsdagen var, förutom 18-åringens kompis, bland annat poliser och en rättsläkare kallade att vittna.