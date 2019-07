Astra Zeneca ingår ett nytt samarbete för behandling av lungcancer

I alliansen ingår förutom Astra Zeneca, International Association for the study of Lung Cancer (IASLC), Guardant Health och The Global Lung Cancer Coalition (GLCC). Alliansens första mål är att fördubbla femårsöverlevnaden för patienter med lungcancer innan 2025.

– Det är ett globalt initiativ där vi har som djärv ambition att utrota lungcancer som dödsorsak. I dag är det ungefär en femtedel av alla patienter som överlever fem år efter att de har diagnostiserats med lungcancer, säger Christina Malmberg Hägerstrand, presschef hos Astra Zeneca.

Alliansens prioriteringar

Medlemmarna i alliansen har ringat in tre prioriteringar i samarbetet. De ska öka diagnostesterna för tidig upptäckt av sjukdomen, fokusera på att leverera innovativa mediciner samt förbättra kvalitén på vården av lungcancerpatienter.

– Syftet med alliansen är att respektive organisation ska komma med sina erfarenheter och kunskaper till bordet för att gemensamt hitta lösningar, säger Christina Malmberg Hägerstrand.