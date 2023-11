Bobby Oduncu från Södertälje kom ut som gay i ortodox familj – släpper självbiografi

I SVT-dokumentären Who the fuck is Bobby? skildras hur tufft det var för kändisfrisören Bobby Oduncu att komma ut som gay i en strikt religiös familj i Södertälje.

Som ett sätt att möta alla de som hört av sig efter dokumentären ger han nu ut en självbiografi.

”Jag är kontaktperson”

– Jag är kontaktperson för folk, de skriver och hör av sig och jag känner att det är bra om jag kan få ner allt på det här sättet, säger Bobby Oduncu.

