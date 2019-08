Dessa gator stängs av när Mälarbrons förbindelser renoveras

Det är Västra kanalgatan under bron och vägen Kattsvansen som ska repareras. Även rampen för gångtrafikanter och cyklister på Mälarbrons norra sida kommer hållas stängd.

Busstrafiken som normalt kör via Västra Kanalgatan leds om via Nygatan och Jovisgatan. Busshållplatsen Paradisgränd kommer därför vara avstängd under byggtiden.

– Det här är nödvändigt underhålls- och reparationsarbete av broarna för att fortsätta upprätthålla en bra standard, säger Jennifer Jonsson, projektledare för brorenoveringarna, till Södertälje kommuns hemsida.