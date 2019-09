På grund av all säkerhet och hygien som krävs kring läkemedelsproduktion är det svårt för familjer att besöka Astra Zeneca. Men under söndagen hade läkemedelsbolaget ändå slagit upp portarna – och särskilt bjudit in barnen.

– Det finns en stor stolthet för arbetet hos personalen, så det är kul att faktiskt kunna visa upp jobbet, säger Christina Malmberg Hägerstrand, presschef.

Kika in bakom portarna för att se vad barnen mötte i Gärtuna i klippet ovan.