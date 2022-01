Färre än vanligt ger blod i Södertälje

Det är en lugn morgon på blodbussen vid Stora torget i Södertälje. Blodgivaren Faris Aldrawish har emellanåt undvikit att ge blod under pandemin på grund av oro för att få covid-19, men efter den tredje vaccindosen har han vågat sig tillbaka. Blodlagret i Stockholm är lågt i nästan alla blodgrupper.

– På en vanlig dag vill vi gärna få in minst 40 påsar, och nu under pandemin så kanske vi får in runt 30, jämfört med 50 innan pandemin, säger Amanda Åkerström som är sjuksköterska på blodbussen.

Fredrik Lindberg har gett blod 136 gånger, han tycker att fler ska börja ge blod.

– Man blir alltid lika glad när man får ett sms om att ditt blod har kommit till användning, säger han.