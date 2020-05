Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Här angör Cinderella Södertälje hamnen – kapten Jan-Tore: ”Trevligt att vara här” Foto: Fredrik Gustavell/SVT

Här angör Cinderella Södertälje hamn – kapten Jan-Tore: ”Trevligt att vara här”

Många ryckte på ögonbrynen när det 191 meter långa och 36 meter breda kryssningsfartyget Cinderella passerade smala Branddalsund och fortsatte in mot Södertälje under fredagen. SVT Nyheter Södertälje var med när hon anlöpte till hamnen där hon ska parkeras tills vidare under coronapandemin.

– Det var en mycket vacker och trevlig farled in till Södertälje, men lite trångt på vissa platser, sade kapten Jan-Tore Thörnroos till SVT direkt efter angörningen.

