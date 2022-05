Här är hamnens nya satsning – husmoduler från andra sidan världen

De färdiga husmodulerna skeppas från Malaysia och ska vara ett effektivare sätt att få byggnader på plats. Under fredagen kom det in 200 färdiga husmoduler som ska till Vallentuna, och upp emot 300 moduler som ska till Nykvarn väntas under nästa vecka.

Richard Bohman är produktionschef på Södertälje hamn och tror att ökningen av färdiga husmoduler kommer att öka.

– Enligt vår 3-årsprognos kommer det bara att öka, säger Richard Bohman, produktionschef på Södertälje hamn.

Hör mer om hamnens nya satsning i klippet.