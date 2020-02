Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Hero camp i Geneta lär barn att motarbeta mobbning Foto: SVT/Samy Dahlman

Sportlovscamp i Geneta lär barn motarbeta mobbning

I Wasaskolans lokaler får barn i åldrarna 10-13 år under sportlovet lära sig hur man motverkar mobbning. Lägret ”Hero camp” arrangeras av föreningen ”Hero of the talk” och varvar idrottsaktiviteter med utbildningar.

– Det är jätteviktigt för barnen att förstå att de kan prata om sina känslor och inte dölja dem. Speciellt killar vill inte visa sig svaga, säger grundaren och projektledaren Nahir Oyal.

