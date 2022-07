Fler män än kvinnor i 23 av länets 26 kommunfullmäktige

Nu pågår ett intensivt arbete med med att få in fler kvinnor på årets nomineringslista för Kristdemokraterna. Under året har nomineringskomitténs ordförande Lovisa-Teolinda Gjorgjieva (KD) arbetat med att få in fler kvinnor på nomineringslistan. Hon är nöjd med resultatet.

– Ingen kvinna som vill stå på listan har nekats, säger hon.

Män överrepresenterade hos SD

Näst efter Kristdemokraterna har Sverigedemokraterna mest ojämn fördelning i kommunfullmäktige med 22 procent kvinnor.

– Vi inom Sverigedemokraterna Södertälje premierar meriterna hos våra kandidater framför att basera det på kön eller etnicitet. Vi är öppna för att alla som delar våra värderingar kan kandidera oavsett kön eller etnicitet, säger gruppledaren Andreas Birgersson (SD).

Längst ner på listan

Av länets 26 kommuner är obalansen mellan könen störst i Södertälje, Ekerö och Upplands-Bro. Minst skillnad är det i Värmdö kommunfullmäktige.