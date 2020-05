Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Trafikverket planerar att stänga av trafiken på motorvägsbron somrarna 2025 och 20206 för att renovera och bredda vägsträckan. Så här ska trafiken ledas om. Foto: SVT/Trafikverket

Motorvägsbron ska renoveras – trafiken leds om som vid broolyckan 2016

För att möta den ökade trafiken i och med bygget av förbifart Stockholm planerar Trafikverket nu att totalrenovera motorvägsbron i Södertälje och göra sträckan trefilig. Ett arbete som kommer innebära att trafiken leds om via Saltsjöbron under somrarna 2025 och 2026.

– Vi kommer leda om trafiken på motsvarande sätt som under broolyckan 2016, säger Lars Sandberg, projektledare på Trafikverket.

