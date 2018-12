Polisen beslagtog 120 000 kronor i tillslag mot butik

Polisen, tullen, Skatteverket och Arbetsmiljöverket genomförde under onsdagen en insats som går under namnet X-ray. Man slog till mot flera butiker, kiosker och affärer i Södertälje för att bekämpa organiserad brottslighet. I en kiosk beslagtog man drygt 123 000 kronor.

Se videon ovan för att se polisens beslag under insatsen.

