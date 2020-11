Så mycket får kommunala Tom Tits i coronastöd

I våras delade Kulturrådet ut 370 miljoner kronor i stöd till kulturlivet i Sverige. Från Södertälje och Nykvarn sökte nio instanser – fem fick. Tom Tits, som uppger att de tappat 23 miljoner i förlorade intäkter, hade sökt strax över fyra miljoner kronor och beviljades 930 000 kr.

– Vi har drabbats väldigt hårt av coronaviruset och stängde verksamheten helt under nästan 100 dagar under mars till juni. Under sommarmånaderna hade vi parken öppen och även den med omfattande coronaanpassningar, säger vd på Tom Tit, Elin Lydahl till LT.

Ska söka mer

Trots att de nyligen coronasäkrat sina lokaler inomhus fattades ett nytt beslut om att stänga helt i och med de hårdare restriktionerna som började gälla den första november.

Kulturrådet kommer dela ut ytterligare coronastöd och Tom tits vd uppger att de kommer att söka igen.