Se när ”tokfan” hjälpte sitt lag till guld – åter stekhet derbyfeber i länet

I mitten av åttiotalet var Djurgårdens IF och Södertälje SK två av landets absolut bästa hockeylag.



Att lagen numera spelar i serien under betyder inte att känslorna är mindre närvarande, inte minst just nu när de möts för att ha möjlighet att nå SHL. Det har lett till fullsatta hus och länsderbyn som kokar.

Pokalen gick ”äntligen” till Tälje

Hockeyfans som har varit med ett tag påminns om finalserien 1985. Anders Eldebrink var kapten i Södertälje och fick lyfta pokalen efter att ha vunnit avgörande match fem mot Djurgården med 6-3.



– Det var stort för mig med SSK som moderklubb. Och bäst av allt var att det var SSK-legenden Richard Fagerlund som delade ut pokalen. Han sa ”Äntligen” och gav den till mig, säger Anders Eldebrink.



Se dagens läktarkamp och 80-talets hejarklackledare ”superfan” och ”tokfan” i videon.