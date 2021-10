Södertälje kommun finansierar Seyfo-monument: ”Budgeterar runt 2 miljoner”

Hur ställer sig ert parti till ett Seyfo-monument i Södertälje?

S – ”Socialdemokraterna har drivit frågan om minnesmonument sedan 2006 och står bakom att det ska byggas ett på kommunal mark i Södertälje”.

SD – ”Angående ett monument i Södertälje så har vi godkänt beslutet om att bygga ett monument. Vi har däremot haft invändningar på förfarandet då vi anser att ärendet är av utrikespolitisk karaktär och en nationell angelägenhet. Däremot om det ska byggas bör det ske efter Norrköping-modellen. Att det är föreningarna som står för planerandet, utformandet samt bekostar själva monumentet och att kommunen upplåter mark för det”.

MP – ”Miljöpartiet i Södertälje vill självklart att ett Seyfo-monument uppförs i Södertälje. Det är många kommuninvånare som har en personlig koppling till folkmordet 1915 och därför är det också något som vi tycker berör alla som bor i Södertälje. Miljöpartiet har liksom flera andra partier länge arbetat för ett erkännande av Seyfo. Ett minnesmonument i Södertälje ser vi som en del i det arbetet.”

C – ”Centerpartiet har varit för ett nationellt minnesmonument placerat i Södertälje ända sedan frågan kom upp första gången”.

M – ”Vi är positiva till ett monument i Södertälje generellt. Det är viktigt för oss att det blir ett monument som både hedrar minnet, men också inkluderar alla Södertäljes folkgrupper i det och för oss närmre varandra, och inte tvärt om”.

L – ”Liberalerna är och har alltid varit positiva till ett Seyfo-monument i Södertälje”.

RP – ”Vi var det enda partiet som drev denna frågan och dessutom skrev en motion om det, som lämnades in redan 10 maj 2018”.

KD – ”Kristdemokraterna är mycket positiva till ett Seyfo-monument, vi har dessutom en politisk samsyn med majoriteten och större delen av oppositionen”.

V – ”Vi på kommunal nivå har alltid varit positiva för avtäckning av ett monument, för att ge en möjlighet för Södertäljeborna att hedra minnet av deras anhöriga som föll offer för folkmordet och de flesta av offren saknar en gravsten idag”.

Har ditt parti drivit någon politik som handlar om folkmordet 1915 under mandatperioden? Om ja, kom med ett exempel.

S – ”Socialdemokraterna är ett av de partier som under längst tid drivit frågan om att Seyfo/folkmordet ska erkännas. Under denna mandatperiod har vi från S Södertälje försökt påverka regeringen att erkänna Seyfo, helt öppet bland annat efter president Bidens uttalande. Jag har skrivit under en debattartikel i Expressen tillsammans med flera andra kommunstyrelsens ordförande som är socialdemokrater med krav på erkännande och också uttalat mig i DN (april 2021) om detta.”

SD – ”Då det principiellt är en nationell angelägenhet och även en utrikespolitisk fråga så har Sverigedemokraterna lokalt inte drivit någon egen politik angående folkmordet 1915. Däremot har Sverigedemokraterna på nationell nivå sen de kom in i riksdagen drivit på frågan om ett erkännande både under tidigare mandatperioder, men också under nuvarande. Charlie Weimers har också drivit frågan inom EU i hans roll som ledamot i EU-parlamentet.”

MP – ”Ja. Den politik som vi drivit under mandatperioden har bland annat handlat om den parlamentariska kommitté i kommunen som arbetar för ett minnesmonument och där Sonya Aho sitter med för Miljöpartiet. Arbetet sker i samverkan med kyrkor och organisationer och det är bra att det finns stor partipolitisk enighet i frågan. Miljöpartiet har också under mandatperioden arbetat för att få till ett Seyfo-seminarium i EU-parlamentet med vår parlamentariker Alice Bah Kuhnke, som en uppföljning på ett seminarium som hölls där för några år sedan på samma tema. Initiativet kommer från Assyriska kvinnoförbundet. Planering och genomförande har dock hindrats på grund av pandemin.”

C – ”Vi har drivit frågan om ett erkännande under lång tid. Centerpartiet har nationellt erkänt folkmordet men inte agerat i riksdagen eftersom det är en regeringsfråga. Under denna mandatperiod har arbetet varit inriktat på att möjliggöra monumentet.”

M – ”Vi har sedan starten varit delaktiga i den parlamentariska grupp som diskuterar hur man kan lösa denna fråga. Vi ser gärna också att man lyfter frågan på andra sätt, till exempel inom vår skola för att skapa en bättre förståelse för olika kulturer och bakgrunder hos våra elever.”

L – ”På nationell nivå driver vi frågan att alla folkmord under 1900-talen ska belysas i historieskrivningen. Seyfo i läroplanen. Liberalerna driver även frågan att Seyfo-dagen ska bli en minnesdag i Sverige och i EU.”

RP – ”En företrädare för vårt parti har suttit i styrgruppen för Seyfo-monumentet under mandatperioden. Vi har även skickat in en motion om monumentet.”

KD – ”Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har gjort uttalanden om att partiet i regering kommer att verka för ett erkännande av Seyfo.

Kristdemokraterna är det enda parti som skrivit en kommittémotion till utrikesutskottet gällande ett erkännande av Seyfo. Flertal debattartiklar och SVT-intervju i studion. Flertal motioner. Erkänna folkmordet verka för internationellt erkännande, nationellt minnesmonument dokumentationscenter i Södertälje. Nationell minnesdag på folkmordsdagen den 24 april.

Motion om att skriva in Seyfo i de svenska läroböckerna.

Flertal skriftliga frågor till utrikesminister samt anföranden i riksdagen.

Även i riksdagen har vår riksdagsledamot Robert Halef drivit frågan om nationellt minnesmonument i Södertälje.”

V – ”Under mandatperioden har vi varit drivande i det parlamentariska kommittén som har i uppdrag att genomföra kommunfullmäktiges beslut om inrättandet av monumentet. Vår gruppledare Linda Sjögren var med på en resa till Armeniens huvudstad Jerevan 2019, för att närvara på minnesdagen av folkmordet, den 24 april.”