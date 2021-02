Södertäljebor om tågförseningarna: ”Inte kul att vänta i minus tio”

Under torsdagen uppstod förseningar i pendeltågstrafiken på grund av det kalla vädret. Is på spåren och snö under tågen har bidragit till att Södertäljeborna kan få vänta på tågen.

- Det blir väldigt besvärligt när det är ihållande kallt flera dygn i sträck samtidigt som det faller mycket snö. Vi kör tåg på samtliga linjer däremot kör vi inte lika många tåg som vi önskat, säger Alexander Krajisnik presskommunikatör på Trafikverket.

Spela videon för att höra tre Södertäljebor om hur de påverkats: ”Fanns för mycket information”.