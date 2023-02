Spädbarn dog timmar efter födsel – rutiner brast

Det var efter ett inplanerat kejsarsnitt som ett spädbarn avled på sjukhuset, endast ett par timmar gammal. I anmälan framkommer det att födseln skedde utan komplikationer, men att barnet försämrades efter några minuter och togs undan för vård.

Larmrutiner brast

När vårdpersonalen inte såg förbättringar tillkallades läkarförstärkning via telefon, vilket inte stämmer överens med sjukhusets egna riktlinjer.

– Vår utredning har visat att larmrutinerna inte var fullt ut kända av all personal. Hjälp tillkallades via telefon och inte via larmknapparna, vilket hade varit ett mer effektivt sätt att snabbt tillkalla ytterligare resurser, säger Henrik Overödder, verksamhetschef kvinnor- barn.

Efter obduktion kunde ingen dödsorsak fastställas.

”Den sammantagna bedömningen blev att barnet inte klarade av omställningen till livet utanför livmodern på egen hand och att det hade krävts intensiva medicinska insatser tidigare i förloppet för att hjälpa barnet med detta” skriver sjukhuset i lex Maria-anmälan.

Nu väntas IVO, inspektionen för vård och omsorg, göra en enskild granskning.