Strömlöst för många Södertäljebor

Sent på tisdagskvällen drog stormen Alfrida in över länet och många har varit utan ström under natten och stora delar av dagen.

– Det är ett flertal träd som ramlat över ledningar på olika platser, säger Hanna Sarlén, presskontakt på Telge.

Här har ett träd fallit över vägen vid Kiholms koloniområde. Foto: Hampus Rundberg/SVT

Vid lunchtid på onsdagen var nästan tusen hushåll i olika delar av Södertälje kommun och Nykvarns kommun berörda. För att ge så många som möjligt strömmen tillbaka görs omkopplingar.

– Det är drygt 20 man som är ute och jobbar och fem tjänstemän som styr från kontoret men det är fel på så många ställen. Man arbetar med både omkopplingar och med att åtgärda själva ledningarna, säger Hanna Sarlén.

Strömmen kan komma och gå

I nuläget har man ingen uppskattad tid för när de boende kan få tillbaka strömmen.

På Telges hemsida kan du se en karta med de aktuella strömavbrotten markerade.

– Det varierar från timme till timme så det bästa är egentligen att kolla där, säger Hanna Sarlén.