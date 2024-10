Se skadan på Mälarbron som orsakar kökaos: ”En riktigt kraftig smäll”

Det är det högra körfältet i körriktningen från sjukhuset och in mot centrala Södertälje som är avstängt efter olyckan som skadade delar av bron.



Skadorna beror på att en bilist under onsdagskvällen körde in i en plåtdel på broklaffen. Bilisten ska ha lämnat platsen innan kommunen hunnit ut för att sätta upp avspärrningar, rapporterar LT.

I klippet ovan visar Kalle Simonaho, enhetschef på Södertälje kommuns utemiljö, skadan.

Prognos för när bägge körfälten kan öppna är den 31 oktober, enligt Sveriges Radios Trafikredaktion.