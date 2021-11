Efter SJ:s problem med personalbrist: 15-tal avgångar per dag ställs in

Det var i torsdags som SJ gick ut med ett pressmeddelande där budskapet var att ”enstaka” avgångar skulle ställas in under de kommande två veckorna. Nu under helgen och måndagen så har en rad avgångar fått stryka på foten.

– Jag har inga exakta siffror men det är ett 15-tal avgångar om dagen det rör sig om, säger Mikael Grinbaum, presskontakt på SJ.

”Försöker välja avgångar som har tätare turer”

Det är främst resenärer i Mälardalen och Bergslagen som påverkas när avgångarna ställs in och resenärerna hänvisas till ersättningsbuss eller kommande avgångar.

– Vi försöker välja avgångar som har tätare turer på en viss sträcka eller där det går att välja buss istället, säger Mikael Grinbaum.

Prognos till nästa fredag

Målet är att problemen med det nya personalsystemet ska vara lösta till nästa fredag, den 26 november.

– Det är vår ambition men det finns en inlärningsperiod med det här. Vi beklagar så klart det här och hoppas att så få som möjligt påverkas, säger Mikael Grinbaum.