200 hundraser visade upp sig i Eskilstuna

Utställningen, som arrangerades av Sörmlands kennelklubbb, lockade flest tävlande i rasen långhårig chihuahua. Där var det 44 hundar som gjorde upp. I den näst största rasen, flatcoated retriever, tävlade 41 hundar.

Under helgen tävlade hundarna först varje ras för sig. De bästa i varje ras möttes sedan i tävlingar inom den grupp som rasen tillhör, exempelvis terrier, taxar eller vinthundar. Vinnarna i varje grupp gjorde sedan upp om titeln Best in show.

Självförtroende och arbetsglädje

Fanny Hellström de Wolfe var på plats för att tävla med sin golden retrievertik Della.

– Vi föder upp golden retriever och långhårig dvärgtax. Vi tävlar med dem i lite olika sporter, men dels utställning för att få dem bedömda, berättar hon.

Joakim Ohlsson var en av domarna i tävlingen, och den som bedömde Della och hennes rasfränder.

– Det första du ser när hunden kommer in i ringen är hur den bär upp sig själv. En hund som kommer in med självförtroende och rör sig på korrekt sätt, den har också viljan att arbeta och tycker det är roligt, säger han.

Glad och sorglös

Della vann inte sin klass, men matte är ändå nöjd.

– Della fick sitt första certifikat i dag. Hon är två år så det var en jättebra debut för henne i vuxenklassen, säger hon.

Vad är det bästa med Della?

– Hennes humör tror jag. Man skrattar åt henne varje dag och det är ganska härligt. Det är en sorglös hund.