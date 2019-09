Åklagaren: ”Polisen ska hålla fotokonfrontation med offren”

– Polisen kommer att hålla fotokonfrontation med offren så att de får möjlighet att peka ut gärningsmannen, säger åklagaren Miona Green.

Under gårdagen fick polisen in ytterligare in en anmälan och nu är det totalt 16 anmälningar. Åklagaren berättar att mannen är misstänkt för sju fall av ofredanden, två fall av olaga hot och sju fall av misshandel.

Nekar till brott

Den misstänkta gärningsmannen är i 20-årsåldern och har i förhör nekat till brott. Han greps under tisdagen i närheten av Fors kyrka i centrala Eskilstuna.

– Polisen har bedrivit en väldigt intensiv utredning och fått fram bra signalement som gjort att man fått bra uppgifter från allmänheten, säger hon.

Ska ha spottat eller slagit kvinnor

Polisen har tidigare berättat att den misstänkta gärningsmannen använt sig av två tillvägagångssätt. Mannen ska ha cyklat omkring och slagit eller spottat på kvinnor.

– Det har varit helt oprovocerade attacker och tillsynes slumpmässiga. Vi har inte sett något samband när det gäller val av offer. Det yngsta offret är född 2003 och den äldsta 1947, så det är en stor spridning i ålder och även utseendet, säger Miona Green.

Hon berättar även att mannen måste begäras häktad eller släppas på fri fot senast den 20 september.