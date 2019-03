Anna Bergendahl tippas få topplacering

2010 vann hon melodifestivalen med låten ”This is my life”. Hennes comeback i år med ”Ashes to Ashes” toppar nu Svensktoppen och tycks också vara på väg att hamna i toppskiktet i melodifestivalfinalen.

– Jag vill verkligen vinna, men jag vågar knappt säga det, säger hon inför avgörandet.

Storfavorit i årets final är John Lundvik som beräknas ha en vinstchans på 59% enligt Eurovisionworld.com som sammanställt tio av de största spelbolagens odds. Ungefär 1,3 gånger pengarna kan den få som satsar på Lundvik.

På andra plats kommer Anna Ferm & Liamo med 12%, men sedan är det väldigt jämnt. Bishara får 8%, Wiktoria 7% och Anna Bergendahl 6%. En vinst för henne ger mellan 13 och 14 gånger pengarna hos de flesta spelbolagen.