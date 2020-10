Misstänkt föremål på ett tåg i Gnesta – all tågtrafik står still

– Polisen är på plats och man söker mer information men det är fortfarande mycket som är oklart, säger Katarina Wolffram, presskommunikatör på Trafikverket.

Enligt polisens hemsida larmades polisen till Gnesta station med anledning av ett misstänkt farligt föremål.

– Det var en person på tåget som ska ha sett ett misstänkt farligt föremål. Vad jag förstår är bombgrupp på väg till platsen, säger Angelica Israelsson Silfver, polisens presstalesperson.

Enligt polisen är tåget utrymt och platsen är avspärrad.

I nuläget har polisen ingen misstänkt i ärendet. Enligt Angelica Israelsson Silfver söker de efter personer som kan ha hanterat det misstänkta föremålet.

All tågtrafik står still

All tågtrafik står just nu still mellan Mölnbo och Gnesta och Trafikverkets prognos är att det råder stopp i tågtrafiken fram till klocka 15.00.

Tågstoppet påverkar sträckorna Stockholm C – Norrköping/Nässjö/Malmö, Stockholm C – Katrineholm/Hallsberg/Karlstad/Göteborg samt SL:s pendeltåg Södertälje Centrum – Gnesta.

Enligt SL är ersättningsbussar beställda.

Artikeln uppdateras