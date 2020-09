Uppfinning från Nyköping ska skydda barn från luftföroreningar

Det var för sju år sedan som Conny fick idén – en luftrenare som skyddar barn från föroreningar och som även samlar in data via en app till forskning. I grunden är han narkosläkare, men idén kom till honom först när han blev pappa. Det har varit en lång uppstartsprocess och det var inte förrän under coronapandemin som företaget drog igång på riktigt.

– Medvetenhet för problemet har ökat, både här och globalt. Och man har förstått att den här typen av innovation behövs. Nedstängningarna under pandemin har satt fingret på hur utbrett luftföroreningar är, säger han.

Kan vinna pris

Nu har Conny slutat arbeta som läkare på Nyköpings lasarett för att kunna satsa helhjärtat på företaget. Redan nästa höst planerar han att lansera produkten i 140 länder. Under den här hösten ska även vinnaren av Skapa-priset, landets största innovationspris, koras och Conny representerar Sörmland i tävlingen.

– Jag tar det som ett erkännande och en bekräftelse på att jag är inne på rätt spår, och att jag har gjort rätt i att byta bana i livet och satsa fullt på min innovation och vision.