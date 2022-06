Ifrågasatt metod drog in skattemiljoner till vårdföretaget Mendly – stoppas efter kritik från Region Sörmland

Vi har tidigare rapporterat om hur den digitala vårdgivaren Mendly genom ett samarbete med den privatägda vårdcentralen Centrum i Flen kunnat erbjuda kostnadsfri, så kallad, asynkron chatterapi.

Notan har gått till landets regioner som under 2020 och 2021 fakturerades över 35 miljoner kronor.

Terapiformen asynkron chatterapi är ny och det har inte gjorts tillräckligt med forskning för att man ska kunna veta om den ger resultat, enligt Region Sörmland. Den innebär att den sökande i ett KBT-upplägg får chatta med en terapeut som svarar på chattmeddelanden 3–5 gånger i veckan.

Höll inte måttet

Efter en artikel i tidningen ETC inledde Region Sörmland en egen granskning för att försöka ta reda på om den här terapiformen över huvud taget ska erbjudas via någon vårdcentral i regionen.

Nu konstaterar man att vården inte håller måttet.

Under våren har Region Sörmlands experter granskat terapin och de konstaterar att det bara är sju procent av 962 patienter som blivit hjälpta. Enligt kvalitetsregister för internetbaserad vård brukar den siffran ligga på 47,7 procent. Dessutom var det alldeles för många ospecificerade diagnoser.

Fortsätter hålla koll

Region Sörmlands experter föreslog att avtalet med Mendly skulle upphöra men innan det beslutades ändrade företaget själva sitt utbud.

– De kommer att styra om sin verksamhet till att nu innehålla en mer traditionell KBT-bahandling på nätet, alltså text och chatt. Och det är en metod som det finns evidens för, säger Kent Bobits.

Enligt honom kommer de att fortsätta hålla koll på Mendlys resultat. Och efter en regeländring tidigare i år har de nu bättre koll på de underleverantörer som privata vårdcentraler i Sörmland tecknar avtal med.

Vi har sökt Mendly under två dagar för att låta dem bemöta kritiken från Region Sörmland men de har inte återkommit med svar på våra frågor. Under torsdagseftermiddagen skriver företagets vd Sebastian Ralph i ett mejl att han suttit i möten hela dagen och att han ämnar svara under fredagen.

Vi har även sökt vårdcentralen Centrum i Flen för en kommentar.

Hör Kent Bobits berätta om kritiken mot Mendly i klippet i spelaren ovan.