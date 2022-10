Jägarnas siffror visar: Älgarna i Sörmland blir allt färre

När älgjakten drar igång genomförs varje år en inventering av antalet älgobservationer i Sörmland. Det är jaktlagen som samlar in data till Svenska Jägareförbundet över hur många gånger de ser älg per timme, och under de senaste åren har observationerna visat på en stadig minskning av älgstammen.

Har närmast halverats

År 2011 visade älgobservationerna att jaktlagen i genomsnitt skådade älg 0,10 gånger per timme, vilket innebär en älg var tionde timme. Förra året hade den siffran sjunkit till 0,06. Det rör sig närmast om en halvering sett över en tioårsperiod, och enligt Jägareförbundet ser de första preliminära siffrorna från årets observationer inte ut att visa på något trendbrott.

– Den trend som har varit de senaste åren fortsätter, och det är att älgstammen är vikande i länet. Vi ser även samma mönster generellt i hela landet, säger Hanna Kekkonen som är jaktvårdskonsulent för Jägareförbundet i Södermanlands län.

Älgkor föder färre kalvar

Från det som hittills samlats in finns även indikationer på att reproduktionen, som också den minskat över tid, fortsätter att sjunka. Antalet kalvar per vuxen älgko beräknades för tio år sedan snitta på 0,7. Nu har den siffran sjunkit till under 0,6. Något som enligt Hanna Kekkonen kan förklaras med att älgarnas medelålder blir lägre när älgstammen minskar.

– För att få en bättre kvalitet på älgstammen är det därför viktigt att få upp medelåldern, säger hon.

I klippet berättar Hanna Kekkonen mer om vilka faktorer som påverkar älgstammen i länet.