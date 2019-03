Kvinna misshandlad under Mia Skäringers föreställning

Det var strax efter klockan 21 som polisen fick in ett larm om att en misshandel inträffat på Mia Skäringers föreställning ”Avig Maria – No More Fucks To Give”. En kvinna i 60-årsåldern reagerade på ett par som satt bredvid henne, de var högljudda och hade stört flera gäster, enligt polisanmälan.

– Kvinnan bad dem att vara tysta flera gånger, säger Benny Ljungkvist vid Eskilstunapolisen.

Men det hjälpte inte.

– Då bad hon dem att lämna platsen, säger han.

Fick ett slag på hakan

Kvinnan i 60-årsåldern fick då ett knytnäveslag på hakan av kvinnan i sällskapet. Enligt polisen ska hon inte ha blivit allvarligt skadad.

– Hon fick lite värk i hakan men behövde inte uppsöka sjukhus, säger Benny Ljungkvist.

Den slagna kvinnan kontaktade då en ordningsvakt som i sin tur larmade polisen.

”Men va fan, detta tar ju priset”

Den misstänkta kvinnan, som är i 50-årsåldern och hemmahörande i Strängnäs, blev senare avvisad från arenan. Hon kunde inte höras av polis eftersom att hon var för berusad. Kvinnan är nu misstänkt för misshandel.

Efter händelsen kommenterade Mia Skäringer händelsen på Instagram: ”Men va fan, detta tar ju priset. All kärlek till dig och din mamma. Jag beklagar”.

Eskilstuna-Kuriren var först med att berätta om misshandeln.