Från Marmorbyn ut i världen – Hedvig Lindahl debuterar som sommarpratare

Hedvig Lindahls, som spelar i Atletico Madrid och är aktuell för EM med svenska landslaget, sommarprat handlar om flera saker. Hon förklarar att hon bland annat pratar om hur världen har öppnats för damer som spelar fotboll, hur det är att vara i en bransch där man pensionerar sig tidigt och om ledarskap och gruppdynamik.

– Jag vill bjuda in lyssnaren i mitt huvud, in i saker som jag kanske inte alltid har ett forum till för att prata om. Utan sådant som man sitter och pratar om in på småtimmarna när man filosoferar om livet, säger Hedvig Lindahl.

Hemstaden Vingåker får också uppmärksamhet i hennes sommarprat, något hon berättar mer om i klippet ovan.

Avsnittet kommer sändas på samma dag som Sverige har sin EM-premiär den 9 juli.