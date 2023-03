Så sprängdes misstänkta smuggelligan i Eskilstuna

Åklagare Gabriel Frosteby har samlat ihop en förundersökning på runt 3 000 sidor. Av den framgår att far och son samt ytterligare två män misstänks ha importerat 38 kilo pregabalin i pulverform från Kina. Pakten levererades till olika adresser och hämtades ut av släktingar.

Pregabalin är den aktiva substansen i läkemedlet Lyrica som bland annat förskrivs mot epilepsi, smärta och ångest.

Narkotikan betalar hyran

Hjärnan bakom hela operationen var enligt åtalet den 22-årige sonen som i lägenheten han delade med sin pappa packade om pulvret till kapslar och medicinkartor som sedan såldes vidare.

I en sms-konversation som finns med i förundersökningen vädjar mamman om att pojken ska sluta sälja narkotika och sluta att utnyttja hennes adress. Sonen i sin tur förklarar att narkotikan är hans sätt att tjäna pengar och att den betalar hyran för både honom och pappan.

Mamman gick till polisen

En dag i maj förra året klev mamman in på en polisstation i en annan del av Sverige och berättade detaljerat om sonens narkotikaaffärer. Några dagar senare slog polisen till mot lägenheten i Eskilstuna.

– Hon har berättat vad hon har känt till om det här. Det gjorde att polisen och tullen kunde slå sina huvuden ihop och göra ett tillslag hos de misstänkta, säger Gabriel Frosteby.

Misstänks för flera brott

Råttegången mot sonen, hans far och ytterligare två män har under två veckor pågått i Eskilstuna tingsrätt och avslutades på måndagen. Far och son misstänks för grov narkotikasmuggling och grovt narkotika brott. Sonen misstänks även för grov vapensmuggling och vapenbrott.

Sonen har erkänt narkotikabrott av normalgraden samt vapenbrott men i övrigt nekat. De övriga tre männen nekar till brott.

Dom väntas nästa vecka.

Knark, vapen och kinesisk e-handel – se berättelsen om den misstänkta knarkcentralen i Eskilstuna i videoklippet ovanför.