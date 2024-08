Man skjuten i Eskilstuna – vårdas på sjukhus

Det var vid 22.10 som polisen larmades om höga smällar i Årby. Strax därefter kommer en man med skottskador till sjukhuset.

Mannen kom inte in till sjukhuset med ambulans.

– Den här personen inkom på annat sätt, den fick antingen hjälp eller gjorde det på egen hand, säger Johnny Gustavsson, polisens presstalesperson.

Mannen hade skottskador, vilket är vad som kopplar personen till de höga smällarna.

– Det har inte kommit in någon skottskadad person under kvällen innan. Nu hörde vi höra smällar och samtidigt kommer det in en skottskadad person, då är det en väldigt tydlig koppling.

Utreds som mordförsök

Mannens skador bedöms som allvarliga men läget är stabilt, skriver polisen på sin hemsida.

Ingen person ska vara gripen.

– Vi utreder det här som mordförsök och grovt vapenbrott, säger Johnny Gustavsson.

Byggnader träffade

Polisen skriver på sin hemsida att två bilar har tagits i beslag för teknisk undersökning.

Flera byggnader och ett fönster ska också ha träffats i samband med skottlossningen, enligt polisen. Det finns inga uppgifter om ytterligare skadade personer.

Enligt uppgifter till SVT är det avspärrat intill flera bostadshus.

Flera avspärrningar

Platsen där smällarna hörts är nu avspärrad.

– Vi har en stor ordentligt avspärrning på platsen för att säkra förundersökningen så våra tekniker kan läsa av alla spåren. Sedan har vi ett annat spår att försöka med olika utredningsåtgärder leta efter en misstänkt.

Polisen har spärrat av på sjukhuset för att personal ska kunna jobba ostört.

– Det är ganska vanligt att vi gör det för att säkra att personalen får jobba i lugn och ro, säger Johnny Gustavsson.

Texten uppdateras.