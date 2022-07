Tyska skådespelerskan i Trosa: ”Det här är den perfekta platsen”

För tjugonde året i rad är tyska skådespelare i Sverige för att spela in kärleksserien Inga Lindström. Den här gången var det återigen dags för en inspelning i Trosa.

– Det vackra landskapet är den perfekta bakgrunden för våra känslofyllda historier om familjer, hemligheter och kärlek och det har nästan blivit en egen karaktär i sig, säger Susanne Bille, produktionschef på Bavaria Fiction.

Näst största serien i Tyskland

Sedan starten 2003 har bolaget filmat på flera orter i Sverige, men främst i de södra och mellersta delarna. I Sörmland sker inspelningarna i både Nyköping och Trosa.

Tv-serien spelas in under fyra månader, alltid när det är sommar, och börjar sändas från oktober och under hela vintern i Tyskland. Uppemot fem miljoner människor ser varje avsnitt och serien rankas som den näst största i Tyskland.

Hör skådespelarskan Vanessa Rottenburg om dagens filmning och hur det var för henne att komma till Sverige och Trosa för första gången.