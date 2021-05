Statlig jättesatsning på matematik höjde inte elevernas betyg

Studien (Impact and Design of a National-scale Professional Development Program for Mathematics Teachers) är baserad på data från TIMSS som är en internationell kunskapsmätning.

Datan kommer från undersökningen 2015 och består av enkätsvar från lärare och elever samt elevresultat i matematik. Svaren och resultaten där lärare som deltagit i matematiklyftet har jämförts med motsvarande från lärare som inte har deltagit. Totalt omfattades 3 617 elever i årskurs 4 och 3 884 elever och 191 lärare i årskurs 8 i studien.