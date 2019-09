Nyköpings tingsrätt bombhotades

Det var under onsdagen förra veckan som ett flertal tingsrätter blev bombhotade. Enligt domstolsverket har hoten varit av liknande karaktär och kommit in via mejl. Nyköpings tingsrätt har skrivit en incidentrapport om hoten som kommit in men ingen personal på tingsrätten vill kommentera ärendet.

– Det är en pågående förundersökning och jag hänvisar alla frågor till åklagaren, säger Thomas Östman som ansvarar för säkerheten på tingsrätten.

Flera tingsrätter bombhotades

Uppsala tingsrätt fick under onsdagen utrymmas och ett område kring tingsrätten spärrades av. Även Linköpings tingsrätt blev bombhotat och Domstolsverket kallade till krismöte.

– Vår säkerhetschef hälsar att det här är en polisiär fråga och vi hänvisar till polis för fler frågor, säger Eva Hulting.