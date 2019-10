Var tredje kvinna i Nyköping tar en annan väg hem på grund av oro för brott

Brås nationella trygghetsundersökning genomförs varje år och mäter allmänhetens utsatthet för bland annat brott, otrygghet och förtroendet för polisen. I den framgår det att nästan varannan kvinna, 45 procent, tagit en annan väg på grund av oro för brott.

– Det är oroande att kvinnor känner en större oro för att utsättas för brott. Vi måste jobba betydligt hårdare för att kunna få ett jämlikt samhälle, säger Johan Levin, lokalpolisområdeschef i Nyköping.

I Nyköping har 30 procent av kvinnorna tagit en annan väg hem, enligt rapporten.

– Det är viktigt att vi syns ute i områden som är brottsbelastade, men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att samverka med kvinnogrupper för att vi ska få insyn i vad den här oron består av.

Fler oroas över brottsutveckling

41 procent av de tillfrågade i Nyköping upplever stor oro för brottsligheten i samhället, vilket är en viss ökning. Samtidigt uppger 27 procent att polisen bryr sig för lite om de problem som finns där de bor.

– Det är något som vi måste ta till oss och undersöka varför det är på det sättet. Vi måste bli bättre på att synas och inte bara vara i områden när något har inträffat, säger Johan Levin.

Samtidigt som förtroendet för polisen har ökat uppger nästan 40 procent av Nyköpingsborna att de är missnöjda med polisens utredningsarbete i länet.

– Vissa personer kan naturligtvis bli besvikna på polisen om man gjort en anmälan efter att ha blivit utsatt för brott och förväntar sig att polisen ska klara upp det, men inte gör det.

Ny modell ska skapa större trygghet

Sedan förra året har polisen i Nyköping arbetat efter en ny modell för att öka tryggheten. EST – Effektiv samordning för trygghet – går ut på att bostadsbolagen, kommunen och polisen regelbundet samlar in information för att sätta in rätt insatser utifrån den lägesbild som finns. Modellen är inhämtad från Örerbro där man främst riktar in sig på utsatta områden.

– Vi får in lägesbilder från lärare, bovärdar, kommunanställda och poliser som tillsammans rapporterar in vad de ser. Det gör att vi får en bra bild, som gör att vi tillsammans med andra aktörer på veckobasis kan jobba med snabba åtgärder och långsiktga åtgärder för att skapa en trygg miljö, säger Nina Gual, kommunpolis i Nyköping.