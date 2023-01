Helikopter och hundpatruller söker efter försvunnen person i Gnesta

Polisen larmades av anhöriga vid halv fem-tiden på morgonen. Sedan dess har flera polispatruller sökt efter mannen utan resultat.

Det handlar om en 80 år gammal man med normal kroppsbyggd, grått hår och vitt skägg. Enligt polisen ska mannen röra sig ostadigt och eventuellt gå med käpp.

Strax efter klockan 10 anslöt en helikopter till sökinsatsen. Polisen ska även ha tagit kontakt med lokaltrafiken och taxi.

Vid lunchtid gick polisen ut med information om att även drönare och hundpatruller har satts in i sökandet. Även Missing People går in och börjar leta efter mannen under eftermiddagen.

Polisen uppmanar att allmänheten hör av sig via 112 om några eventuella iakttagelser görs.

Artikeln uppdateras.