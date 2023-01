Rätt boll till rätt bana – Svenska cupen i bangolf avgjordes i Eskilstuna

Under helgen var det första gången på två år som svenska cupen i bangolf arrangerades, då tävlingen har haft uppehåll under pandemin. 26 lag startade under lördagen och 16 lag gick vidare till finalomgångarna på söndagen.

– Nu är tävlandet i gång och man får mäta sig mot de bästa, säger tävlingsledaren Christian Eriksson från Eskilstuna bangolfklubb.