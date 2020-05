Rekordhögt hus planeras i Eskilstuna

Det är Eskilstuna kommun som vill utveckla den norra delen av Årby och bygga bostäder. Ytorna tas i dag mestadels upp av parkeringsplatser och målet är nu att skapa en ny bild av Eskilstuna sett från E20 och den norra infarten.

– Stadsbilden kommer att påverkas ganska nämnvärt, säger Martin Malmgren, planarkitekt på Eskilstuna kommun.

Detaljplanen för området är just nu ute på granskning då bland annat allmänheten får tycka till. Under våren, sommaren och början på hösten ska sedan byråkratin ha sin gång och under senhösten är tanken att bygget ska kunna komma igång om allt klaffar.

Blir högre än kyrktornen

I så fall kan Eskilstuna komma att få ett riktigt landmärke som även slår nuvarande rekordinnehavaren Klosters kyrka vars två torn mäter 62 meter. Höghuset som planeras ska bli 70 meter högt – om nu någon byggaktör nappar på det.

– Just nu har vi ingen exploatör för själva höghuset men vi hoppas att det kan bli av, säger Martin Malmgren.