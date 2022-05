Sjöfartsverket efter skeppsolyckan: ”Kunde ha blivit mycket värre”

Det var vid 19.30 på torsdagen som kanalbåten M/S Diana gick på grund knappt två kilometer utanför Nyköpings fastland. Båten började ta in vatten och Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral larmade många enheter till platsen.

– Vi larmade fyra sjöräddningssällskaper, sjöfartsverkets räddningshelikopter, kustbevakningen, räddningstjänst, ambulans och polis till olyckan. Om de hade satt på grund utan att ta in vatten hade vi larmat färre enheter, men nu var det en situation som kunde ha blivit mycket värre, säger Jörgen Hansson, räddningsledare på Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral.

Vatten kom in i fartyget genom ett hål

På kanalbåten färdades 24 passagerare och 14 personer i besättningen. Enligt Sjöfartsverket evakuerades alla förutom en handfull från besättningen till Oxelösund där rederiet ska ha ordnat med transport och boende.

– Under natten hade rederiet dykare på plats som reparerade det hålet som uppstod vid olyckan provisoriskt. Nu tar båten inte in vatten, pumparna på båten klarade av att pumpa bort vattnet som tagit sig in, säger Jörgen Hansson.

Bärgningsplan saknas

Planen är att fartyget Diana ska bogseras till närmaste varvreparation efter att Transportstyrelsen godkänt en bärgningsplan.

– Fartyget står hårt på grund och stadigt. Det är ingen kris och panik men naturligtvis ska den av grunden så fort som möjligt. Men det måste finnas en plan innan man vidtar åtgärder och där är vi inte än, Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen.