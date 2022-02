Rälsskador upptäckta på stambana – snabbtåg tvingas sakta ner: ”Sprickor på vissa ställen”

Reparationsarbetet inleds redan under torsdagen och ska pågå under fem veckor. Under tiden kommer hastigheten att sänkas till 40 kilometer i timmen på den 15 kilometer långa sträckan mellan Flen och Sparreholm. Skadorna hittades för några dagar sedan.

– Det var vid en av våra pågående avsyningar som vi hittade förslitningar i spåren, säger Bengt Olsson presschef på Trafikverket.

Förlängd restid

Reparationen påverkar bland annat restiden på de viktiga sträckorna mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. På båda sträckorna kommer restiden bli mellan 10 och 30 minuter längre.

Enligt Trafikverket är det 35 000 meter räls som ska bytas ut och arbetet kommer huvudsakligen att ske nattetid.

– Det finns en del sprickor på vissa ställen och slitningar på andra ställen och det har att göra med att det gått väldigt tung och intensiv trafik på den här sträckan, säger Bengt Olsson.

Hur stora har riskerna varit?

– Ganska små egentligen. Det är snarare så att vi har så höga säkerhetskrav så vi vill ha både hängslen och livrem för att säkra upp det här.