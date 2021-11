Räddningstjänsten jobbade med branden under hela kvällen och natten. Under natten leddes trafiken om via trafikplats Jönåker och vidare på väg 800, men vid åttatiden på morgonen öppnades ett körfält.

Enligt Trafikverket är prognosen nu att trafiken ska rulla för fullt igen vid 11-tiden, men tiden kan komma att ändras.

Chauffören har inte skadats i samband med branden, enligt polisen.

