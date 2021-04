Strängnäsbo misstänks för upprepade våldtäkter mot barn

Mannen, som är i 40-årsåldern, ska enligt åtalet ha våldtagit ett barn under flera års tid. De första tillfällena var under 2018 och de senaste, som finns med i åtalet, var under sommaren förra året. Vid alla tillfällen var barnet som ska ha blivit utsatt under 15 år.

Enligt åtalet har polisen även hittat barnpornografiska bilder och filmer på mannens dator.

Mannen häktades i december förra året. Han förnekar brotten.

Nu åtalas han för flera fall av våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande och barnpornografibrott.