Tredubbling av anmälningar mot Eskilstunas halkbekämpning

Eskilstuna kommun har fått kritik för att man inte gör tillräckligt för att motverka halkan.

– Vissa gator är det mer halkrisk än andra, jag som går mycket märker av det, säger Maria Kuatto, parkeringsvakt i Eskilstuna.

Under januari 2018 fick man in totalt 65 anmälningar om vinterväghållning där halka ingår. Hittills i år har 207 anmälningar kommit in.

”Det är beklagligt”

Kommunen menar att att snabba temperaturväxlingar varit den stora utmaningen.

– Det är beklagligt att folk trillar i halkan men vi har gjort allt vad vi kan för att upprätt hålla kommunens gator, säger Mikael Arvidsson, tillförordnad verksamhetschef på gatuavdelningen.

Kommunen har ett 15-tal heltidsanställda snöröjare och har avtal med flera olika entreprenörer.

Men gör ni tillräckligt?

– Där vi är väghållare gör vi tillräckligt, många tillskriver kommunen ansvaret på vägar som inte är våra och det är helt fel, säger han.